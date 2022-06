Poliția vrânceană informează!

La data de 15.06.2022, ora 21.20, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Panciu au oprit pentru control un autoturism, condus de un bărbat din jud. Vaslui, care circula pe DN 2L Răcoasa, iar cu ocazia verificării documentelor s-a constatat că acesta figura cu permisul de conducere suspendat din data de 16.05.2022.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, având permisul de conducere suspendat.

La data de 16.06.2022, ora 02.00, cu ocazia desfășurării activităților specifice pe DN 2M, în com. Broșteni, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Odobești au oprit în trafic un autoturism, condus de un bărbat, din mun. Focșani.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

