Poliția vrânceană informează!

Reclama

Ieri, 3 octombrie, polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Tulnici au depistat în trafic un bărbat, de 39 ani, din comuna Vânători, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2 D Tulnici, deși se afla sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul N.N. Săveanu Vidra, unde i s-au recoltat mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal, din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Tot ieri, ora 17:50, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Golești au depistat în trafic, pe strada Școala Veche, din comuna Suraia, un bărbat, de 42 ani, din comuna Suraia, în timp ce conducea o autoutilitară iar în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,59 mg/L alcool pur în aerul expirat. Bărbatului i-au fost recoltate mostre biologice la sediul Spitalului Militar Focșani, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Reclama

Sursa: IPJ Vrancea

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp