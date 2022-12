Poliția vrânceană informează!

Reclama

Reținuți pentru furt calificat. Prejudiciul a fost recuperat

La data de 12 decembrie a.c., ora 02.25, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Vidra au fost sesizați prin SNUAU 112 de către un bărbat, din comuna Vidra, cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns pe timpul nopții, prin efracție, într-o anexă a locuinței sale de unde au sustras bunuri. În urma activităților specifice desfășurate, polițiștii au identificat la scurt timp pe Drumul Național 2 D, pe raza localității Valea Sării, doi bărbați, de 22 respectiv 40 ani, ambii din municipiul Bârlad, județul Vaslui, care transportau cu o autoutilitară bunurile reclamate ca fiind sustrase. Cei doi bărbați au fost reținuți pe bază de ordonanță, pentru 24 h, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Prejudiciul cauzat, în valoare de circa 6600 lei, a fost recuperat în totalitate și predat persoanei vătămate. Astăzi, 13 decembrie, magistrații au dispus față de aceștia măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 zile.

Bărbat monitorizat cu brățară electronică

Ieri, 12 decembrie a.c., ora 17.30, Poliția Orașului Mărășești a fost sesizată telefonic de către secția UPU din cadrul Spitalului Județean Focșani cu privire la faptul că, la unitatea medicală s-a prezentat pentru îngrijiri medicale o femeie, de 22 ani, din Mărășești.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că femeia ar fi fost agresată fizic, în cursul zilei de 11 decembrie a.c., de către concubinul său, un bărbat de 29 ani, din localitate. Poliţiştii au întocmit formularul de evaluare a riscului, constatându-se astfel existenţa unui risc iminent, motiv pentru care împotriva bărbatului s-a emis Ordinul de Protecţie Provizoriu, pe o perioadă de 5 zile. De asemenea, acestuia i s-a aplicat şi sistemul de monitorizare cu brăţară electronică. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Ce faceți dacă ați devenit o victimă?

– Conștientizați ce vi se întâmplă și nu acceptați situația ca pe o stare de normalitate;

– Sesizaţi Poliția, sub orice formă o puteți face;

– Dacă vă simțiți în pericol din partea agresorului, solicitați polițistului să vă ajute și să elibereze un ordin provizoriu de protecție, cu toate implicațiile juridice ce decurg de aici;

– Cereți ajutorul organizațiilor care oferă consiliere, sprijin, adăpost, etc.;

– Nu vă retrageți plângerea! Lăsați-ne să ne facem treaba, pentru a vă putea ajuta.

Dosare penale la regimul rutier

La data de 12 decembrie a.c., ora 09.43, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 40 ani, din județul Covasna, în timp ce conducea o autoutilitară pe Drumul Național 2D – Tulnici, deși se afla sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,45 mg/l alcool în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 12 decembrie a.c., ora 21.15, polițiștii din cadrul Poliției Odobești au depistat un bărbat, de 19 ani, din județul Galați, în timp ce conducea o autoutilitară pe raza orașului Odobești, deși nu deținea permis de conducere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul savârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Sursa: IPJ Vrancea

