Poliția vrânceană informează!

În perioada 16-19 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud și ai Secției 4 Poliție Rurală Adjud au acționat pentru combaterea contrabandei cu țigarete, prevenirea faptelor contra patrimoniului, prevenirea accidentelor rutiere cauzate de consumul de băuturi alcoolice și substanțe psihoactive, prevenirea abaterilor săvârșite de pietoni dar și pentru prevenirea faptelor săvârșite cu violență în zona sălilor de jocuri de noroc. Astfel, au fost legitimate 51 de persoane, fiind efectuate 13 testări alcoolscop și controlate 6 unități economice. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 8400 lei, fiind retinute 3 permise de conducere pentru depășirea vitezei legale.

La data 20 aprilie, în intervalul 18:00 – 21:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud, Secției 4 Poliție Rurală Adjud, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Ordine Publică și Serviciului Rutier au acționat în zona municipiului Adjud și a comunelor Homocea, Ploscuțeni și Păunești pentru prevenirea faptelor săvârșite cu violență, reducerea gradului de victimizare în accidente rutiere pe fondul consumului de alcool și/sau a substanțelor psihoactive în rândul conducătorilor auto, depistarea persoanelor urmărite în interesul legii și combaterea evaziunii fiscale în rândul operatorilor economici. Astfel, au fost legitimate 145 de persoane și controlate 77 de autovehicule. În cadrul celor 5 filtre rutiere constituite, au fost testați alcoolscop 64 de conducători auto. Totodată, 16 unități economice au fost controlate. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 36000 lei, fiind confiscată suma de 1136 lei.

Polițiștii au reținut 1 permis de conducere și au retras 3 certificate de înmatriculare.

La data de 19 aprilie, ora 21.45, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Panciu au identificat pe Drumul Județean 205 H Movilița un autoturism care se afla în afara părții carosabile, avariat. Polițiștii au identificat conducătorul auto, iar în urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1.22 mg/l alcool pur în aerul respirat. Totodată, acesta nu deținea permis de conducere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 20 aprilie, ora 02.30, pe Drumul Județean 252, în comuna Ploscuțeni, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Adjud au oprit în trafic un autoturism condus de un tânăr de 15 ani din comuna Homocea care nu deținea permis de conducere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere.

La data de 20 aprilie, ora 04.17, pe Drumul Național 2 E85, polițiștii au depistat un bărbat din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism, deși avea acest drept suspendat. În cauză a fost întocmit dosar penal.

La data de 20 aprilie, ora 04:45, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat în trafic, pe Bulevardul Independenței, o autoutilitară condusă de un bărbat de 73 de ani, din comuna Tâmboești, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,79 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 20 aprilie, ora 12:00, polițiștii Secției 1 Poliției Rurală Golești au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în comuna Garoafa s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, un bărbat, de 53 de ani, din orașul Mărășești, în timp ce conducea un autoturism, a acroșat un autoturism parcat, provocând avarii. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat un rezultat de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 20 aprilie, ora 17:54, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat în trafic pe Drumul Național 2M, în afara municipiului Focșani, un autoturism condus de un bărbat, de 23 de ani, care a depășit limita de viteză pe sectorul de drum. Bărbatul a fost testat cu aparatul din dotare reieșind indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. În cauză, a fost întocmit un dosar penal, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive.

La data de 21 aprilie, ora 02:11, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Nănești au depistat în trafic, pe o stradă din comuna Vulturu, un autoturism condus de un bărbat, de 32 de ani, din județul Botoşani. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 21 aprilie, ora 08:15, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Odobești au depistat în trafic un bărbat de 65 de ani, din comuna Bolotești, în timp ce conducea pe DN 2 D Bolotești un autoturism, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a fost condus la Spital Militar -Focșani, unde i-au fost recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

La data de 21 aprilie, ora 22:20, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat, de 56 de ani, din comuna Vulturu, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2-E85 pe raza municipiului Focșani. Bărbatul a fost testat cu aparatul din dotare, reieșind indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Menționăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. În cauză, a fost întocmit un dosar penal, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive.

Comunicat de presă IPJ Vrancea

