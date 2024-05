Poliția vrânceană informează!

Reclama

Mandat european de arestare, pus în aplicare de polițiști

Ieri, 15 mai, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Garoafa Garoafa au identificat un bărbat, de 62 de ani, din comuna Garoafa, urmărit la nivel internațional. Pe numele acestuia autoritățile italiene au emis un mandat european de arestare, pentru infracțiuni privitoare la viața sexuală. Bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Vrancea, care au efectuat procedurile specifice, context în care, bărbatul a fost prezentat procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, în cauză fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vrancea, fiind demarate procedurile de predare către autoritățile italiene.

Depistat în trafic, în timp ce conducea un tir, deși se afla sub influența alcoolului

La data de 15 mai a.c., ora 18:00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Gugești au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că, în comuna Dumbrăveni, conducătorul unui ansamblu de vehicule ce pare sub influența băuturilor alcoolice a oprit, a coborât de la volan și a cumpărat băuturi alcoolice după care și-a continuat deplasarea. Imediat, ansamblul de vehicule a fost identificat și oprit de polițiști în trafic, pe Drumul Național 2 E85 la ieșirea din Dumbrăveni către Râmnicu Sărat, iar în urma testării bărbatului de 33 de ani cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,31 mg /l alcool pur în aerul expirat. Conducătorului auto i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Mulțumim pe această cale persoanei care a făcut sesizarea! Împreună, am reușit să evităm, poate, o adevărată tragedie!

A T E N Ț I E !

Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv!

Alcoolul este unul din principalii factori de risc când vorbim despre conducerea vehiculelor pe drumurile publice.

Alcoolul și drogurile afectează capacitățile unui conducător auto: afectează judecata (în special capacitatea de a aprecia corect distanțele, precum și nivelul de risc), induc vigilență scăzută, reacție întârziată, somnolență și scăderea acuității vizuale.

Legislația rutieră prevede pentru conducătorii auto depistați la volan cu o concentrație alcoolică în aerul expirat de până la 0,40 mg./l alcool pur în aerul expirat o sancțiune contravențională cu 9 – 20 puncte de amendă și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile, iar pentru cei care depășesc această concentrație alcoolică în aerul expirat, fapta va fi încadrată ca infracțiune, care se pedepsește, potrivit Codului Penal, cu închisoare între 1 și 5 ani. Aceeași pedeapsă se aplică și în cazul conducerii vehiculelor sub influența substanțelor interzise!

ÎN ATENȚIA CONDUCĂTORILOR AUTO:

Închisoare cu executare pentru cei care sunt implicați în accidente rutiere mortale, în timp ce conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis.

La data de 13 iulie 2023, a intrat în vigoare Legea nr. 213/2023 pentru completarea art.91 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.

Potrivit noii reglementări, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea uneia sau mai multor persoane, iar persoana care a provocat accidentul se afla într-una dintre următoarele situații:

– nu deținea permis de conducere;

– deținea un permis de conducere necorespunzător categoriei din care făcea parte vehiculul respectiv ori permisul i-a fost retras sau anulat ori exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau nu avea dreptul de a conduce autovehicule;

– a condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere având o îmbibație alcoolică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge;

– a condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere sub influența substantelor psihoactive.

D R U M B U N !

