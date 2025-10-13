Poliția vrânceană informează!

Reclama

La data de 11 octombrie a.c., în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Cotești au oprit pentru control, în localitatea Budești, un bărbat de 34 ani, din municipiul Focșani. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta avea dreptul de a conduce suspendat din data de 23 august până la data de 20 noiembrie, ca urmare a unei abateri anterioare la regimul rutier. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 04:00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Cotești au oprit, pentru control, un autoturism care se deplasa pe DJ 205B, în comuna Cotești, județul Vrancea. Cu ocazia controlului, a fost identificat conducătorul auto, un tânăr de 24 de ani din comuna Slobozia Ciorăști. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.