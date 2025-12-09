Poliția vrânceană informează!

Reclama

REȚINUT ȘI ARESTAT PREVENTIV DUPĂ UN INCIDENT DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE

La data de 7 decembrie a.c., polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Gugești au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 33 de ani, din comuna Dumitrești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. În fapt, în ziua de 6 decembrie a.c., ora 12:15, poliţiştii au fost sesizaţi direct de către o femeie, de 24 de ani, din comuna Dumitrești, cu privire la faptul că, în data de 5 decembrie a.c., ar fi fost agresată fizic de către concubinul său. În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din OMAI 146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică, polițiștii au realizat evaluarea riscului prin completarea formularului specific, rezultând existența unui risc iminent. În baza acestor concluzii a fost emis un ordin de protecție provizoriu, cu monitorizare electronică. În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, bărbatul a fost reţinut de către polițiști, pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. În cursul zilei de 8 decembrie a.c., judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile.

Reclama

*

REȚINUT ȘI PLASAT SUB CONTROL JUDICIAR PENTRU NERESPECTAREA MĂSURILOR DISPUSE PRIN ORDINUL DE PROTECȚIE ȘI DISTRUGERE

La data de 7 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Nănești au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 32 de ani, din comuna Tătăranu, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și distrugere. Din cercetările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că acesta nu ar fi respectat măsurile dispuse prin ordinul de protecție cu monitorizare electronică, emis de Judecătoria Focșani, la data de 27 aprilie 2025. În fapt, la data de 6 decembrie a.c., bărbatul ar fi distrus, prin tăiere, brățara de monitorizare, fiind generată și transmisă o alertă către dispeceratul Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică (S.I.M.E.). La scurt timp de la emiterea alertei, bărbatul a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, la data de 8 decembrie a.c., procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani a dispus față de acesta măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.