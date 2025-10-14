Polițiștii caută o adolescentă plecată de acasă

De către

Polițiștii vrânceni au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că minora CREȚU COSMINA ALEXANDRA, în vârstă de 17 de ani, a plecat voluntar in cursul zilei de ieri, in jurul orei 18:00, din comuna Ploscuțeni, sat Argea, județul Vrancea, și nu a mai revenit la domiciliu. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu o geacă și pantaloni de culoare gri și ghete negre.

Semnalmente: înălțime 1,60 m, greutate 55 de kg, ochi verzi, păr negru.

Persoanele care dețin informații utile în vederea depistării acesteia sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.