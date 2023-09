POLIŢIŞTII VRÂNCENI S-AU ALĂTURAT ȘI ANUL ACESTA CAMPANIEI „LET’S DO IT, ROMANIA!”

POLIŢIŞTII VRÂNCENI S-AU ALĂTURAT ȘI ANUL ACESTA CAMPANIEI „LET’S DO IT,...

Ca și în anii precedenți, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au dat curs invitației de a ajuta la protejarea mediului înconjurător și au participat la acțiunea de ecologizare organizată sub egida ”Let’s do it, Romania!”.„Let’s Do It, Romania!” a revenit și anul acesta cu o nouă ediție – ”Ziua de Curățenie Națională”. Premergător zilei de 16 septembrie, prin participarea în mod voluntar la adunarea deșeurilor din zona localității Gugești precum și din alte zone din mediul rural, polițiștii vrânceni au dat însemnătate acestei zile. Polițiștii au adus și ajutoare de nădejde, pe copiii lor, pentru care ziua a însemnat o lecție despre cum să păstrăm curat mediul înconjurător, despre cum să ne comportăm atunci când suntem în natură. Poliția vrânceană participă activ, încă din anul 2017, la inițiativele venite din partea organizatorilor acestui eveniment. Considerăm că puterea exemplului este cea mai bună metodă de a determina oamenii să facă lucruri, iar astfel încurajăm toți cetățenii să participe activ la păstrarea unui mediu înconjurător cât mai curat și mai frumos!

De la mic la mare, vom avea o comunitate mai frumoasă!

Sursa: IPJ Vrancea

