Post vacant de șofer la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea a scos la concurs un post de șofer. Candidați trebuie să fie posesori permis conducere categoria B – vechime minim 10 ani de la data eliberării permisului, posesori permis conducere categoria C și să aibă cunoștințe de operare calculator – nivel începător. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune in termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data de 10 martie 2025 pana la data de 21 martie 2025, inclusiv, de luni pana joi, in intervalul orar 08:0-16:00 si vineri in intervalul orar 08:30- 13:00, la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vrancea din B-dul Brăilei, nr.3 bis, la secretarul comisiei de concurs, etaj 2, camera 60.

