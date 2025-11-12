Posturi de asistent medical scoase la concurs de Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani

De către

Posturi de asistent medical scoase la concurs de Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon”...

Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani scoate la concurs mai multe posturi de asistent medical, pentru o perioadă determinată.

Potrivit anunțului este vorba despre:

– un post vacant de asistent medical generalist principal (PL)- Secția boli infecțioase – 12 luni

– un post vacant de asistent medical generalist principal (PL)- Secția boli infecțioase – 9 luni

– un post vacant de asistent medical generalist debutant (PL)- Secția ortopedie – 16 luni

– un post vacant de asistent medical principal(BFKT) (PL)- Secția neurologie – 19 luni

– un post vacant de asistent medical principal(BFKT) (PL)- Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie – 20 luni

– un post vacant de asistent medical (BFKT) (PL)- Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie – 7 luni

Depunere dosare concurs – in perioada 11.11.2025-17.11.2025, ora 16.00 inclusiv, in plic sigilat la sediul Spitalului Judetean de Urgenta “ Sf. Pantelimon” Focsani, judetul Vrancea – SECRETARIAT, in urma careia veti primi un numar de inregistrare.

Selecţia dosarelor – 19.11.2025, ora 14,00.

Depunere contestatii privind selectia dosarelor :19.11.2025 ora 14,00 – 20.11.2025, ora 14,00.

Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind selecţia dosarelor: 20.11.2025, ora 16,00.

Proba scrisă – 25.11.2025, ora 10,00.

Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă- 26.11.2025, ora 14,00.

Depunere contesţatii privind rezultatul probei scrise:26.11.2025, ora 14,00 –27.11.2025, ora 14,00.

Afişarea rezultatelor la contesţatiile depuse privind proba scrisă: 27.11.2025, ora 16,30.

Proba practica – 28.11.2025, ora 10,00 (doar pentru asistent medical generalist/asistent medical generalist principal/asistent medical generalist debutant)

Afişarea rezultatelor obţinute la proba practica –02.12.2025, ora 14,00.

Depunere contestaţii privind rezultatul probei practice – 02.12.2025, ora 14,00 -03.12.2025, ora 14,00.

Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind proba practica – 03.12.2025, ora 16,00.

Proba interviu – 04.12.2025, ora 10,00

Afişarea rezultatelor obţinute la proba interviu –05.12.2025, ora 13,00

Depunere contestaţii privind rezultatul probei interviu – 05.12.2025, ora 13,00 -08.12.2025, ora 13,00.

Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind proba interviu – 08.12.2025, ora 16,30.

Afişarea rezultatelor finale ale concursului – 09.12.2025, ora 16,00.

Concursul se va desfăşura la Sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă “ Sf. Pantelimon” Focşani.

Mai multe date puteți obține de la sediul instituției.