Posturi vacante: registrator medical la spital și consilier juridic

Reclama

Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani scoate la concurs un post de de registrator medical debutant, la Serviciul de evaluare și statistică medicală dar și un post vacant de consilier juridic debutant – Compartiment Juridic – perioadă determinată de 8 luni. Depunerea dosarelor pentru concurs se face în perioada 17.11.2025 – 28.11.2025, ora 14.00 inclusiv, în plic sigilat la sediul spitalului, unde se va desfășura și concursul. Relații suplimentare detaliate privind anunțul complet, atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs se vor regăsi pe site-ul instituției: www.spitalvn.ro(informatii de interes public).

Reclama