Povestea de succes a unui tânăr antreprenor din Vrancea

Prin perseverență și muncă, afacerile ”fabricat în Vrancea” trec de granițele județului și produsele făcute aici ajung pe mesele românilor din întreaga țară și sunt apreciate.

Este cazul firmei Policalita, o societate binecunoscută în județ, căutată pentru produsele din carne și preparate din carne de calitate, care s-a extins și în Buzău, Prahova, Harghita, Mureș și Brăila. Am răspuns invitației managerului general Alin Zamfira și am fost la fabrica de la ieșire din Focșani, acolo unde lucrează 220 de angajați. Cifra de afaceri pentru investițiile din Vrancea ale Policalita se ridică la 35 milioane de euro, îi timp ce la nivel național, intențiile echipei manageriale sunt să depășească ținta de 100 milioane euro. La noi în județ, firma vrânceană are 6 magazine proprii și, în întreaga țară, are în jur de 520 de angajați. Antreprenoriatul local are nevoie de sprijin legislativ, mai ales că în decursul anilor, aceste firme din Vrancea, multe pornite de la mici afaceri de familie, au ajuns să convingă prin calitate, produse variate, prețuri accesibile, prin investiții și locuri de muncă create în județ, că sunt un pilon important pentru economia locală. În calitate de parlamentar de Vrancea și de antreprenor, voi continua să sprijin orice demers din acest sector care ar duce la creșteri de investiții și realizarea de noi locuri de muncă la noi în județ.

Sursa: Ion Ștefan

