Prefectul Județului Vrancea clarifică situația privind breteaua de legătură cu Autostrada A7

Prefectul Județului Vrancea s-a aflat astăzi pe breteaua de legătură cu Autostrada A7 pentru a oferi clarificări publice cu privire la informațiile apărute recent în spațiul public, care au generat confuzie și interpretări eronate. În urma protestului organizat de domnul parlamentar Dragoș Ciobotaru, reprezentant al Partidului Național Liberal, în care s-a afirmat că drumul de legătură este finalizat și că autoritățile ar bloca nejustificat deschiderea circulației, Prefectura Vrancea transmite următoarele:

Proiectul NU este finalizat. Drumul de legătură nu poate fi predat de constructor și, implicit, nu poate fi recepționat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) deoarece nu îndeplinește în prezent condițiile tehnice și de siguranță prevăzute de lege. Deschiderea circulației pe un drum de mare viteză fără respectarea acestor cerințe ar reprezenta un risc major pentru siguranța participanților la trafic.

Instituțiile abilitate – CNAIR, Poliția Rutieră și Prefectura – au obligația legală de a asigura respectarea normelor de siguranță rutieră. Orice deschidere prematură ar putea avea consecințe grave, inclusiv de natură penală, pentru cei implicați, iar protejarea vieții și integrității cetățenilor rămâne prioritatea absolută a autorităților.

Situația tehnică actuală: Breteaua de legătură include și un drum colector, parte integrantă din același proiect. Acest drum nu a fost încă realizat, fiind necesare exproprieri suplimentare pentru terenuri aflate în proprietate privată. Procedura de expropriere este în curs de derulare.

Săptămâna viitoare, proiectul tehnic aferent drumului colector va fi analizat în Comisia Tehnico-Economică a CNAIR – o etapă esențială înainte de promovarea Hotărârii de Guvern privind exproprierile suplimentare. După această etapă, proiectul va intra în circuitul de avizare interministerială. În condiții normale de procedură, se estimează că, în aproximativ două luni și jumătate, lucrările vor fi complet finalizate, iar circulația va putea fi deschisă în condiții de siguranță și legalitate deplină.

Instituțiile statului respectă legea, nu presiunea publică. Dorim să subliniem că nici Prefectura Vrancea, nici CNAIR nu blochează acest proiect. Toate demersurile se desfășoară în limitele legale și în interesul cetățenilor. Organizarea unui protest de către un parlamentar al partidului aflat la guvernare, în timp ce proiectul se află în plin proces legal de finalizare, reprezintă o acțiune cu caracter populist, care riscă să dezinformeze opinia publică.

Cu privire la participarea subprefectului județului Vrancea la protest: Legea prevede clar, prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, că un subprefect nu poate lua parte la acțiuni publice de protest, impotriva institutiilor statului inclusiv a Instituției Prefectului. Prefectura prin reprezentanții ei, este garantul aplicării și respectării legii la nivel teritorial. Prefectul Județului Vrancea se dezice public de orice acțiune sau declarație a unui reprezentant al instituției care contravine legii și statutului funcției publice și va solicita verificarea situației de către instituțiile competente.

Apel la responsabilitate și respect pentru lege. Prefectul Județului Vrancea face apel la calm, solidaritate, la responsabilitate și la respectarea legii.

Proiectul de conectare a județului Vrancea la rețeaua națională de autostrăzi reprezintă o oportunitate istorică și nu trebuie transformat într-un subiect de dispută politică. Toate instituțiile implicate – CNAIR, constructorul, autoritățile locale, județene și Guvernul – colaborează pentru finalizarea completă și sigură a lucrărilor.

Instituția Prefectului Vrancea rămâne imparțială, fermă și dedicată legii.

Cetățenii pot fi siguri că toate procedurile se desfășoară transparent, conform normelor legale, iar drumul de legătură cu Autostrada A7 va fi deschis circulației imediat ce va fi sigur și complet finalizat.

Sursa: Prefectura Vrancea