Premii pentru micii pianiști ai Centrului Cultural Vrancea
Centrul Cultural Vrancea a participat cu elevii claselor Pian și Orgă, din cadrul Școlii Populare de Artă, la Concursul Internațional Mărțișoare muzicale, ediția I, online, desfășurat în perioada 7-10 martie 2022.
𝙄 – 𝙋𝙞𝙖𝙣:
– 𝘿𝙚𝙡𝙞𝙖 𝙄𝙤𝙨𝙞𝙛 – 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙡 𝙄 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡;
– 𝙄𝙤𝙖𝙣𝙖 𝘽𝙪𝙯𝙖̆𝙞𝙖𝙣𝙪 – 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙡 𝙄 𝙙𝙚 𝙀𝙭𝙘𝙚𝙡𝙚𝙣𝙩̗𝙖̆;
– 𝘽𝙤𝙜𝙙𝙖𝙣 𝙇𝙤𝙜𝙤𝙙𝙞𝙣𝙨𝙘𝙝𝙞 – 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙡 𝙄 𝙙𝙚 𝙀𝙭𝙘𝙚𝙡𝙚𝙣𝙩̗𝙖̆.
𝙄𝙄 – 𝙋𝙞𝙖𝙣 𝙡𝙖 4 𝙢𝙖̂𝙣𝙞:
– 𝙄𝙤𝙖𝙣𝙖 𝘽𝙪𝙯𝙖̆𝙞𝙖𝙣𝙪 𝙨̗𝙞 𝘽𝙤𝙜𝙙𝙖𝙣 𝙇𝙤𝙜𝙤𝙙𝙞𝙣𝙨𝙘𝙝𝙞 – 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙡 𝙄 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡.
𝘾𝙡𝙖𝙨𝙖 𝙊𝙧𝙜𝙖̆, 𝙞̂𝙣𝙙𝙧𝙪𝙢𝙖𝙩𝙖̆ 𝙙𝙚 𝙚𝙭𝙥𝙚𝙧𝙩 𝘿𝙪𝙢𝙞𝙩𝙧𝙪 𝙄𝙫𝙖𝙣, 𝙖 𝙤𝙗𝙩̗𝙞𝙣𝙪𝙩 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙞 𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙞𝙖:
𝙊𝙧𝙜𝙖̆:
– 𝙎𝙖𝙧𝙖 𝙄𝙤𝙧𝙙𝙖𝙘𝙝𝙚 – 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙡 𝙄𝙄
– 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡 𝙄𝙤𝙧𝙙𝙖𝙘𝙝𝙚 – 𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙪𝙡 𝙄𝙄
𝘍𝘦𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘢̆𝘳𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘯𝘵̗𝘪𝘭𝘰𝘳 𝘴̗𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘰𝘳𝘪𝘭𝘰𝘳 𝘪̂𝘯𝘥𝘳𝘶𝘮𝘢̆𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘱𝘢̆𝘳𝘪𝘯𝘵̗𝘪𝘭𝘰𝘳 𝘴̗𝘪 𝘣𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘭𝘰𝘳!
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