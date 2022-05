Președintele Cătălin Toma dorește o colaborare economică între statul Mexic și județul Vrancea

Posted by Informatia Vranceana

Am avut plăcuta ocazie de a avea o primă întrevedere în sistem de videoconferință cu domnul Marius-Gabriel Lazurca, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic. Discuția noastră a vizat o viitoare colaborare între județul Vrancea și Mexic (în special statul Chihuahua), în domeniul economic, turistic și academic, cu accent pe specificul viti-vinicol al județului Vrancea. Ne dorim să expunem imaginea Vrancei în continentul nord-american și ne-am pus de acord asupra unor viitoare întâlniri bilaterale.

Vrancea este recunoscută pentru potențialul său viticol și dorim să promovăm vinurile din Vrancea la nivel internațional, inclusiv pe piața din țările Americii de Nord și ale Americii Latine. Una dintre ideile pe care le-am avansat este aceea de a specializa tineri vrânceni în domeniul vinificației, prin intermediul unor programe de masterat care vor fi susținute la Universitatea din Focșani. Această idee a fost agreată de domnul ambasador Marius-Gabriel Lazurca, care a susținut că pot fi realizate acorduri de tip universitar cu instituții similare din regiunea Chiuaua din Mexic.

În ceea ce privește domeniul turistic, am expus faptul că administrația județeană dorește să realizeze un spațiu dedicat vinului în cadrul clădirii Muzeului Vrancei, care va fi finalizată în acest an, și să pună în circuitul turistic cramele din podgoria Vrancei. Nu în ultimul rând, am adresat invitația către investitorii interesați din Mexic de a-și extinde afacerile și de a investi în parcul industrial pe care îl vom construi la Garoafa, coroborat cu investițiile pe care le vom realiza în infrastructura de transport.

Mă bucur că am reușit să construim o punte de dialog și am căzut de acord că dorim să identificăm acțiuni concrete de colaborare pe termen lung, inclusiv prin punerea în legătură a mediilor de afaceri din Vrancea și Mexic.

Vrancea are un potențial uriaș, care trebuie exploatat, de aceea suntem deschiși spre noi orizonturi!

Cătălin Toma- președintele Consiliului Județean Vrancea