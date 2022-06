”Prietenii Cântăreți” au sărbătorit Ziua Mondială a Mediului

Elevii clasei I C „Prietenii Cântăreți” de la Școala Gimnazială ”Oana Diana Renea” au sărbătorit ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI” cu două zile mai devreme. Îndrumați de învățătoarele Doinița Pogan și Fănica Nanu, pe tot parcursul săptămânii, au realizat materiale și proiecte care să scoată în evidență nevoia unei planete curate, ale cărei resurse trebuie folosite rațional. ”Aniversarea din acest an, 5 iunie 2022 are ca temă „Restaurarea ecosistemelor”. Din acest an începe „Deceniul ONU privind restaurarea ecosistemelor”. Cu cât ecosistemele sunt mai sănătoase, cu atât planeta este mai sănătoasă”, a precizat învățătoarea Doinița Pogan. Cinci comisari ai Gărzii de Mediu Vrancea au fost prezenți la activitatea festivă a clasei și au rămas impresionați de informațiile pe care le au copiii, de lucrările expuse și prezentate de aceștia, dar și de cântecele cu care ei vor să sensibilizeze autoritățile, ca să poată vindeca micile răni ale planetei albastre.

