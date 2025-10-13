Primăriile așteaptă depunerea dosarelor pentru ajutorul de încălzire

Începând de miercuri, 15 octombrie 2025, se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie destinate sezonului rece. De acest sprijin pot beneficia familiile și persoanelor singure cu venituri reduse, conform legislației în vigoare. Cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun la Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei.