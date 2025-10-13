Primăriile așteaptă depunerea dosarelor pentru ajutorul de încălzire

Începând de miercuri, 15 octombrie 2025, se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie destinate sezonului rece. De acest sprijin pot beneficia familiile și persoanelor singure cu venituri reduse, conform legislației în vigoare. Cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun la Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei.
Pentru dosar sunt necesare următoarele documente:
Copie factură de energie electrică (pe numele titularului locuinței)
Copii BI/CI pentru adulți și certificate de naștere pentru copii
Dovada veniturilor (adeverințe de salariat – salariu net + bonuri de masă, cupon de pensie, indemnizație creștere copil, cupon indemnizație persoane cu handicap etc.)
Extras de cont pentru depozite/conturi bancare
Adeverință privind deținerea de terenuri, autoturisme, utilaje agricole etc.
Condiții de venit:
Până la 1.386 lei/membru de familie
