Primul centru de refugiați din Vrancea a fost deschis

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Vrancea (CJSU) a stabilit astăzi locația în care va funcționa centrul de primire al persoanelor care au trecut frontiera dintre Ucraina și România și care sunt direcționate de către autoritățile din județele de graniță către Vrancea, precum și pentru cei care tranzitează județul cu mijloace proprii. Astfel, s-a stabilit ca punctul de primire să funcționeze în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Elena Doamna” Focșani, pe strada Cuza Vodă nr. 56, centru aflat în subordinea Consiliului Județean Vrancea. Reprezentanții centrului pot fi contactați telefonic la numerele de telefon +40755084784 (mobil) și +40237231218 (fix). În cadrul centrului se va face primirea persoanelor, acestea urmând a avea parte de triaj epidemiologic, consiliere psihologică, informații de orice natură, dar și de apă și hrană. La întâlnirea de lucru de astăzi a CJSU au luat parte conducătorii instituțiilor cu reprezentare în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vrancea, întâlnirea fiind condusă de președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, vicepreședinte al CJSU. La întrunire au participat, totodată, doamna Claudia Lavinia Serafimciuc, subprefect al județului Vrancea, vicepreședintele CJ, Ionel Cel-Mare, reprezentanți ai primăriilor de municipii (Focșani – Vasile Isticioaia, Adjud – viceprimar Nicoleta Gherghe), orașe (Panciu – primar Nicolai Mărăscu, Odobești – primar Daniel Nicolaș, Mărășești – primar Valerică Chitic), ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” Vrancea (inspectorul șef colonel Flaviu Chiscop), ai Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea (inspector general Gabriela Marchitan), ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea (comisar-șef Remus Nica), Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea (colonel Adrian Babiș), dar și ai instituțiilor și unităților medicale (DSP Vrancea – director Cătălin Bunghez, Spitalul Județean – manager Constantin Mîndrilă). Instituțiile abilitate au reacționat rapid în ultimele ore și au operaționalizat centrul de primire de la ”Elena Doamna”, astfel încât Vrancea să fie pregătită încă de astăzi pentru a primi, tria și găzdui în mai multe locații persoanele care vin din Ucraina, indiferent că acestea sunt în tranzit prin Vrancea sau intenționează să rămână o perioadă mai lungă de timp. Locațiile în care vor fi cazate persoanele sosite din Ucraina se află în Focșani, Adjud, Panciu și Vidra, dar și în alte localități din județ, acolo unde numeroase persoane fizice și-au manifestat dorința de a găzdui familiile cu copii.

”Vrancea este pregătită să-i primească pe cei care au fost nevoiți să plece din Ucraina din cauza războiului. În afara operaționalizării centrului de primire, am purtat discuții cu primarii sau reprezentanții municipiilor Focșani, Adjud și ai orașelor Panciu, Odobești și Mărășești, astfel încât să identificăm noi locuri de cazare pentru cei care ajung la noi în județ. Am mai avut astăzi discuții cu reprezentanții supermarketurilor și hipermarketurilor din Vrancea, pentru a vedea în ce măsură pot oferi sprijin umanitar, prin donații oferite Crucii Roșii, astfel încât familiile venite din Ucraina să poată fi susținute prin produse necesare zilnic, de la produse de igienă la hrană. Ne bucurăm că am găsit sprijin din partea managerilor, antreprenorilor și reprezentanților retailerilor din județ. Ținem legătura cu ONG-urile din Vrancea care sunt implicate în acțiunile de susținere a refugiaților și actualizăm mereu baza de date cu persoanele fizice care și-au manifestat intenția să ofere cazare celor aflați în tranzit către București sau alte localități din România sau străinătate”, a precizat Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean. Tot în cadrul ședinței de astăzi, comandantul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea, Remus Nica, și comandantul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea, Adrian Babiș, au anunțat că vor asigura măsurile de ordine publică atât la centrul de primire, cât și în locațiile de cazare din Focșani, Adjud, Panciu și Vidra. De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată minorilor care au trecut granița fără părinții lor, rămași în Ucraina, și celor care au fost nevoiți să părăsească orfelinatele din țara vecină. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copiilor (DGASPC) și Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educaţională (CJRAE) Vrancea își pun la dispoziție psihologii și consilierii școlari de care dispun pentru acordarea de asistență de specialitate copiilor ucrainieni care vor fi relocați din alte județe în Vrancea. Inspectoratul Școlar Județean Vrancea va întocmi o listă cu profesorii care vor fi solicitați, la nevoie, ca translatori în situațiile în care este necesară intervenția unui traducător. Totodată, CJRAE Vrancea operaționalizează, începând de mâine, o linie telefonică directă și o adresă de e-mail, care pot fi accesate pentru discuții cu profesorii consilieri școlari. Zilnic, persoanele interesate pot suna la numărul de telefon +40786166909 sau pot trimite mesaje la adresa consiliere@cjraevn.ro, pentru accesarea serviciilor de consiliere psihopedagogică. Toți vrâncenii care doresc să susțină demersul umanitar inițiat de Consiliul Județean Vrancea și sprijinit de instituțiile din Vrancea, dar și de numeroase firme și persoane fizice pot dona alimente sau bani prin intermediul Crucii Roșii Vrancea (Focșani, Dimitrie Cantemir nr. 5, telefon +40237206960, cont bancar RO 28 BTRL RONCRT 00I 1030407 – Banca Transilvania, cod SWIFT BTRL RO 22 sau prin intermediul link-ului dedicat: http://www.crucearosievrancea.ro/implicate/implicate/doneaza.html .

#ÎMPREUNĂFACEMBINE

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

