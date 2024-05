Profesorii ai Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” din Focșani la Erasmus în Spania

Reclama

În perioada 12 – 19 mai 2024 a avut loc a doua mobilitate în cadrul proiectului „DESCHIS PENTRU INCLUZIUNE”, finanțat prin programul Erasmus+ KA122 (nr. de referință 2023-1- RO 01KA122- SCH-000127368) și implementat în perioada 09.2023-09.2024 de Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani, Vrancea. Mobilitatea a fost organizată de Europass Teacher Academy din orașul Barcelona, Spania. Școala Gimnazială „Anghel Saligny” a fost reprezentată de profesorii Lazăr Răzvan, Buzatu Liliana, Tudoroiu Săndica, Badașcă Loredana și Manolache Mirela. Aceștia au participat împreună cu alte cadre didactice din Germania, Italia, Ungaria și Spania la cursul de formare „Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom”.

Obiectivele cursului au fost:

Reclama

-identificarea elevilor cu nevoi speciale (spectru autism, dizabilități intelectuale);

-aplicarea metodelor și strategiilor de predare-învățare-evaluare de către profesori în vederea dezvoltării abilităților intelectuale și de autonomie personală și socială a elevilor cu nevoi speciale;

-colaborarea școală-familie.

Prin activități de lucru individuale și în grup, prin schimb de experiențe (strategii și tehnici de învățare unii de la alții), îndrumați de formatorul cursului, psiholog și profesor specialist în comunicare, Paula Rodriguez, cei cinci profesori au reușit să parcurgă temele esențiale ale cursului:

-definirea nevoilor speciale la elevi;

-introducerea și prezentarea unor tehnici și strategii de învățare pentru elevii din spectrul autist, cu deficit de atenție sau hiperactivitate;

-diversitatea și incluziunea școlară: definiții, exemple de bune practici;

-elemente în relația școală-familie, înțelegerea și instruirea pentru diferențierea între rolul profesorului și cel al părintelui;

-importanța implicării comunității în învățare.

Programul cultural le-a oferit celor cinci participanți ocazia să cunoască aspecte ale culturii locale (Universitatea din Barcelona, Muzeul Național de Artă al Cataloniei, Casa Batllo-Gaudi, Poble Espanyol, Casa Amatller etc.).

BIROUL DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp