De către

Programul instituțiilor subordonate Primăriei municipiului Focșani pentru data de 1 decembrie

Reclama

Programul Primăriei Municipiului Focșani și al unităților subordonate Consiliului Local pentru 1 decembrie 2025, Ziua Națională a României.

Primăria Municipiului Focșani -nu se lucrează.

Teatrul “Maior Gheorghe Pastia” al Municipiului Focșani: -nu se lucrează.

Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 -nu se lucrează.

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Focșani Biroul evidența persoanelor – nu se lucrează. Biroul stare civilă – intervalul orar 9.00 – 13.00 – preluări și eliberări acte deces.

Serviciul Public Creșe Focșani – se asigură serviciul de continuitate.

Direcția de Asistență Socială Focșani: La sediul instituției din Str. Cuza Vodă nr.34 – nu se lucrează. Pentru Centrul de Permanență Medicină de Familie – Dispensar Sud Focșani, situat în strada Revoluției nr. 12, programul va fi următorul: – de la ora 08:00 la 08:00, deschis non-stop; La Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani se asigură serviciul de continuitate.

Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani Serviciul Spații Verzi: se asigură întreținerea spațiilor verzi din parcuri, Grădina Publică, Piața Unirii și intervenții în caz de urgență. Compartiment Administrare Cimitire și Prestări Funerare: personalul va fi solicitat în cazul în care vor apărea situații de urgență. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân: fără program de vizitare

Poliția Locală a Municipiului Focșani Se asigură permanență și echipe de intervenție (telefoane: 0237/215.005, 0748 067 300).

S.C. Transport Public S.A. Programul mijloacelor de circulație, ce efectuează transport public local de călători în Municipiul Focșani, comunele Golești, Câmpineanca, Vârteșcoiu, Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Răstoaca și Vânători pentru ziua de 1 decembrie 2025 va fi cel utilizat în zilele de weekend

S.C. ENTEL S.A. Focșani Serviciul Comercial casierie (str. Cuza Vodă nr.3): nu se lucrează. Dispecerat U.D.E.T. – telefon 0237/233.555 și maiștri de exploatare – telefon 0237/212.400.

S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A. Pe 1 decembrie 2025 piețele din Municipiul Focșani au program normal de lucru.

S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani – se asigură serviciul de permanență și asistență tehnică, prin personalul de tură și dispecerat – telefon 0237 226 400 / 0800.800.500/ 0734 732 371)

Compartimentul de protecție civilă, situații de urgență – se asigură permanență și echipe de intervenție (telefon:0237 236 000)

Salubrizare și Servicii Publice Focșani SA – la sediul societății din str. Horea Cloșca și Crișan nr. 5 nu se lucrează. Activitatea de salubritate stradală efectuată pe raza Municipiului Focșani. -intervalul orar 07.00 -15.00; Activitatea de așternere asfalt efectuată pe raza Municipiului Focșani. -nu se lucrează; Dispeceratul Salubrizare și Servicii Publice Focșani SA (0237 621 338) va avea program non-stop.

Similare