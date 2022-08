Proiect de 43 de milioane pentru extinderea sistemului de canalizare la Păunești

Administrația locală din Păunești continuă investițiile pentru dezvoltarea localității. Prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, Păuneștiul va primi suma de 43 de milioane pentru extindere sistem de canalizare și suplimentare capacitate stație de epurare. Este un proiect ce va fi finanțat cu bani guvernamentali. De asemenea, primarul Gheorghe Popa a depus prin Programul Național de Redresare și Reziliență un proiect pentru reabilitare a blocului specialistului dar și montare a unor camere video inteligente în localitate. ”Sunt proiecte care vor ajuta ca localitatea noastră să se dezvolte, să devină mai sigură iar condițiile de trai ale oamenilor să fie îmbunătățite. De asemenea, alături de comunele Movilița și Ruginești am depus un proiect de alimentare cu gaze”, a precizat edilul. În ultima lună, cu bani din bugetul local s-a asfaltat zona Scurta și urmează zona Mesteceni din Viișoara. Anual, în localitate se toarnă asfalt, urmând ca aproape toată comună să aibă străzile modernizate în viitorul apropiat. ”Avem în fiecare an niște priorități referitor la investiții. Încercăm din buget să mai asfaltăm, am reabilitat sistemul de alimentare cu apă, am făcut garduri noi la Șoimu, la bazinele de colectare a apei am pus capace noi, am montat panouri fotovoltaice la Șoimu și urmează și la Bodea”, a mai spus primarul Gheorghe Popa. Și fântânile cu cumpănă din centrul comunei sunt într-un proces de recondiționare, fiind alocați bani din bugetul local. O emblemă a Păuneștiului, fântânile din centru au fost construite de localnici în urmă cu aproape două secole.

