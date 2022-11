Proiect de educație ecologică destinat școlilor

Reclama

Asociația ENVIRON organizează cea de-a 12-a ediție a campaniei „Baterel, Eroul Reciclării”, un proiect de educație ecologică derulat în instituțiile de învățământ din România din sistemul public și privat – gădinițe, școli și licee. Programul ,,Baterel, Eroul Reciclării” se adresează elevilor și profesorilor din toate ciclurile de învățământ și este structurat în trei categorii: colectarea selectivă a deșeurilor electrice și a bateriilor uzate, lecții deschise despre reciclare și o serie de provocări tematice despre protecția mediului, menite să stimuleze creativitatea și să contribuie la formarea unor noi competențe. Profesorii pot înscrie gratuit școlile în program pe www.magazinbaterel.ro, iar în urma participării, acestea vor fi dotate cu cutii de colectare pentru deșeurile electrice și baterii și vor primi acces gratuit la ghidul complet despre colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor „Baterel și Amy te învață”, precum și alte materiale educaționale. La finalul programului, școlile situate în topul clasamentelor în colectarea selectivă a bateriilor și echipamentelor electrice uzate vor fi recompensate cu dotări necesare pentru dezvoltarea și recreerea celor mici. În plus, participând la concursurile lunare, copiii pot câștiga rechizite, jocuri și alte produse marca Baterel pe care au posibilitatea să le aleagă chiar ei accesând www.magazinbaterel.ro . În prezent, în România, educația ecologică continuă să fie o disciplină opțională, cu toate că grija pentru mediul înconjurător este una dintre problemele urgente ale lumii moderne. O decizie adoptată în plenul Senatului stabilește că începând de anul viitor (2023-2024), educația pentru mediu va face parte din programa școlară de la noi la fel cum se întâmplă deja în alte state europene, cum ar fi Italia sau Germania. Astfel, elevii din ciclul primar și gimnazial vor avea inclusă în curriculumul național și educația de mediu. << „Baterel, Eroul Reciclării” este mai mult decât program de educație ecologică. El reprezintă un demers încet, dar sigur prin care participăm în mod direct la schimbarea în bine. Știm cu toții că nu am putea vorbi despre un viitor mai bun și mai curat în lipsa unor tineri care înțeleg și aplică principiile de care avem nevoie să evoluăm ca societate: responsabilitate, respect, implicare. După aproape 12 ani în care am derulat neîntrerupt campanii dedicate celor mici, suntem convinși că doar unindu-ne forțele cu educatorii, învățătorii și profesorii putem forma o generație mai responsabilă! >> – Roxana Puia, director de marketing Asociația ENVIRON. Campania “Baterel, Eroul Reciclării” a început în anul 2011 ca un proiect pilot de informare și conștientizare, iar astăzi comunitatea cuprinde 175.000 elevi beneficiari din 2500 de școli, grădinițe și licee din toată țara. Premiera absolută a acestei ediții este Recycle Joy: o serie de jocuri și activități distractive desfășurate fizic în școli de către Amy (personajul serialului 2 minute cu Amy) și mascota Baterel. Înscrierile în campanie se fac pe www.magazinbaterel.ro, iar profesorii care fac înregistrarea pot solicita informații suplimentare la datele: 031.827.0000 sau baterel@baterel.ro

„Baterel, Eroul Reciclării” este o campanie de educație ecologică derulată de Asociația ENVIRON, pionier în programe de educație ecologică în România, în parteneriat cu Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) și cu sprijinul Ministerului Educației.

Comunicat de presă