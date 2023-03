Proiecte pentru dezvoltarea comunei Slobozia Bradului

Reclama

Continuă modernizarea comunei Slobozia Bradului. După un an de muncă și drumuri cu dosare și studii de fezabilitate, încep să se vadă și rezultatele. Administrația locală a semnat anul acesta trei proiecte importante pentru localitate. Se vor reabilita și dota Căminul Cultural dar și Casa Specialistului prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea celor două investiții depășesc 2 milioane de lei. De asemenea, acum se lucrează la dispensarul uman, care va avea cabinete medicale atât pentru medicul de familie cât și pentru specialiști în ginecologie și stomatologie. ”Suntem localitatea cu cea mai mare populație și din județ, iar noi, ca administrație locală, avem obligația să oferim cetățenilor servicii de calitate. Când am depus proiectul pentru modernizarea acestui dispensar ne-am gândit să aducem aici și specialiști în medicină. Natalitatea la noi este foarte ridicată iar femeile au nevoie de un medic ginecolog care să le supravegheze sarcina, să le acorde servicii medicale de calitate, să le îndrume. Și la stomatologie este aceeași problemă. Acum cetățenii merg la Râmnic să-și rezolve problemele stomatologice, le-ar fi mult mai ușor să aibă ai un medic aici, aproape de ei. Vom moderniza și Casa Specialistului unde vom oferi cazare medicilor, profesorilor, le vom oferi diferite facilități pentru a atrage specialiști în Slobozia Bradului”, a precizat primarul Merlin Ivancea. Se fac investiții și la școala din Slobozia Bradului astfel că elevii din comună vor începe, în toamnă, noul an școlar într-o unitate modernă. ”Am pus accent pe dezvoltarea infrastructurii școlare. Avem mulți copii și ne dorim ca rata abandonului școlar să fie cât mai scăzută. Educația este cea mai importantă pentru dezvoltarea unei comunități, pentru viitor și din acest motiv investim în școli, grădinițe”, a mai spus edilul Merlin Ivancea. Totodată, pentru a-i încuraja pe cetățeni să-și cumpere mașini electrice, nepoluante în Slobozia Bradului va fi montată și o stație de încărcare electrică, în valoare de 50.000 de euro.

