Proiectele de promovare a Mării Negre inițiate de parlamentarul Ion Ștefan, puse în aplicare

Reabilitarea cazinoului din Constanța este aproape de finalizare, după lucrări ample și de migală care au debutat în 2020, când la ministerul dezvoltării era ministru Ion Ștefan, actual parlamentar Forța Dreptei Vrancea. Curând, bijuteria arhitecturală de la malul Mării Negre, reabilitată prin Compania Națională de Investiții, va fi gata și va fi redată circuitului public. “Reabilitarea cazinoului este un proiect de suflet, pe care m-am zbătut să îl deblochez când am ajuns la minister, având sprijin total din partea premierului de atunci, Ludovic Orban. Am urmărit îndeaproape derularea lucrărilor și după încheierea mandatului la dezvoltare și știu cat de greu s-a derulat tot procesul. Dar, așteptarea noastră, a tuturor românilor, se va încheia cu o reușită. O reușită la care am pus umărul și eu dar și colegii mei de atunci din arcul guvernamental “, a declarat deputat de Vrancea, Ion Ștefan.

Tot pentru sprijinirea zonei de litoral, în 2020, guvernarea liberală Ludovic Orban a reglementat valorificarea mării teritoriale, fapt care a condus acum la posibilitatea ca țara noastră să poată recolta midii și rapane românești. Astfel, românii vor mânca produse autohtone, proaspete, nu doar importate de la vecinii care știu să-și potențeze mai bine resursele.

În anul 2020, Guvernul Ludovic Orban a reglementat valorificarea mării teritoriale, prin HG nr.183/2020, iar după patru ani, acest lucru a devenit realitate.

Durata contractelor de închiriere a suprafețelor de mare teritorială a crescut de la 4 la 15 ani sau chiar mai mult, pentru ca pescarii români să poată beneficia de predictibilitate și de fonduri europene pentru a se dezvolta.

“Luna aceasta, la Apele Române, a fost programată licitația a 28 de perimetre din spațiul marin, reprezentând apele maritime interioare și ale mării teritoriale, bunuri imobile proprietate publică a statului. Contractele de închiriere se vor încheia pe 20 de ani, iar cei interesați vor putea valorifica aceste perimetre pentru cultivarea resurselor acvatice vii”, a spus Ion Ștefan, deputat Forța Dreptei de Vrancea.

De altfel, parlamentarii Forța Dreptei, între care și deputatul Ion Ștefan, au semnat și depus o inițiativă legislativă care să le permită institutelor de cercetare să aibă acces gratuit la aceste suprafețe de mare teritorială pentru cercetări. “Nu trebuie să uităm de Planul de amenajare a spațiului maritim, un document crucial care definește distribuția spațială și temporală a activităților și utilizărilor în apele marine, inclusiv zonele de acvacultură, pescuit, exerciții militare, extracția materiilor prime, infrastructuri portuare și hidrotehnice, rutele de transport maritim, instalațiile pentru explorarea resurselor energetice, activitățile turistice și patrimoniul cultural subacvatic. Acest Plan ar fi trebuit finalizat până în ianuarie 2020, lucru care s-a întâmplat abia la sfârșitul lui 2023”, a spus și Bogdan Bola, parlamentar FD Constanța, unul dintre cei care s-au zbătut ca litoralul Mării Negre să fie sprijinit pentru a deveni competitiv în lupta comercială cu vecinii bulgari.

