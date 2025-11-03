Razie a oamenilor legii în Mărășești și Panciu

Reclama

La data de 1 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Mărășești, Poliției Orașului Panciu, Secției 10 Poliție Rurală Panciu, împreună cu lucrători din cadrul Ocolului Silvic Panciu și jandarmi, au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale.

Astfel, au fost legitimate 239 de persoane și au fost oprite, pentru control, 223 de autovehicule.

În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 106 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 66.000 de lei.

Totodată, ca măsură complementară, au fost reținute 5 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare.

Sursa: IPJ Vrancea

