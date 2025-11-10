Razie a polițiștilor rutieri pe șoselele din Vrancea

Reclama

În cursul nopții de 8 spre 9 noiembrie a.c., în intervalul orar 18:00 – 04:00, polițiștii Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfășurat o amplă acțiune pe raza județului, având ca principal obiectiv creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor produse pe fondul consumului de alcool sau substanțe psihoactive.

Pe parcursul acțiunii, 200 de conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar 13 șoferi au fost verificați cu privire la consumul de substanțe interzise. În urma verificărilor, au fost depistați 4 conducători auto care au prezentat valori de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul a 2 conducători auto au reieșit indicii privind posibila prezență a substanțelor psihoactive în organism.

Exemple semnificative:

În data de 9 noiembrie, în jurul orei 02:40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Cotești au depistat un bărbat de 47 de ani, din comuna Popești, în timp ce conducea un autoturism pe strada Lalelelor, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

La testarea cu aparatul etilotest a fost înregistrată o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

*

La data de 9 noiembrie a.c., în jurul orei 03:01, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mărășești au depistat un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din satul Haret, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influența alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Prin astfel de acțiuni, polițiștii rutieri urmăresc identificarea și sancționarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța traficului, precum și creșterea gradului de responsabilitate în rândul participanților la trafic.

Acțiunile preventive pe linie rutieră vor continua și în perioada următoare, pentru menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice din județul Vrancea.