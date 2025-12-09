Restaurarea Sălii de lectură a Bibliotecii Județene este în plină desfășurare

Reclama

Lucrările de consolidare și restaurare a Sălii de lectură a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea avansează într-un ritm susținut, cu scopul de a salva și proteja una dintre clădirile istorice reprezentative ale județului.

În prezent se lucrează la decaparea tencuielilor, demontarea plafoanelor false și prelevarea de mulaje din elementele decorative ale plafoanelor și ale coloanelor de la intrarea principală. Toate aceste intervenții sunt esențiale pentru restaurarea fidelă a detaliilor arhitecturale și pentru creșterea siguranței structurale a clădirii.

Reclama

Proiectul are drept obiectiv general consolidarea și restaurarea sălii de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea (Str. Mr. Gh. Sava nr. 4B, Focșani), aflată într-un stadiu avansat de degradare. Intervențiile urmăresc creșterea siguranței clădirii, protejarea patrimoniului cultural și îmbunătățirea eficienței energetice.

Lucrările includ:

Consolidarea clădirii

Eficientizarea energetică a imobilului

Restaurarea fațadelor, inclusiv a elementelor decorative și a tencuielilor

Reparații ale acoperișului și refacerea sistemului pluvial

Reabilitarea instalațiilor și a finisajelor interioare

Montarea unui sistem modern de iluminat LED pentru eficiență energetică

Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027, în cadrul acțiunii „Consolidarea clădirilor publice vulnerabile la risc seismic”, având o valoare totală de 12,8 milioane lei.

„Vrem să redăm frumusețea de odinioară a acestei clădiri, pe care o vom transforma într-un spațiu modern și primitor. Este o investiție care îmbină protejarea patrimoniului cultural cu grija pentru siguranța oamenilor și accesul la cultură pentru copii, tineri și publicul larg. Continuăm să construim, cu grijă pentru trecut și responsabilitate pentru viitor!”, a declarat președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici. Clădirea monument istoric a fost ridicată în secolul al XX-lea și constituie un element important al patrimoniului cultural al județului Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea