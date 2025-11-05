Reținuți pentru proxenetism și trafic de persoane. Minorele racolate erau obligate să se prostitueze

Reclama

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați, de 25 și 36 de ani, cercetați pentru trafic de minori și trafic de persoane. În sarcina bărbatului de 25 de ani s-a reținut și săvârșirea infracțiunii de proxenetism. Din materialul probator administrat a rezultat că, în cursul anului 2024, bărbatul de 25 de ani, ar fi recrutat o victimă minoră (17 ani), prin inducere în eroare (metoda loverboy), pe care, ulterior, ar fi transportat-o și adăpostit-o în diferite locații situate în municipiile Constanța și Focșani, obligând-o prin acte de violență și șantaj să practice prostituția. Într-un interval de doar 4 zile, cât s-a aflat în județul Constanța, victima minoră ar fi fost obligată să întrețină relații sexuale cu aproximativ 50 de clienți, obținând astfel aproximativ 18.000 de lei, care au fost însușiți integral de către acesta. În municipiul Focșani, persoana vătămată ar fi fost adăpostită într-o locuință în care se afla deja o altă minoră, într-o situație similară și sub controlul aceluiași bărbat cercetat. Din dispoziția acestuia, minora respectivă ar fi instruit-o pe persoana vătămată cu privire la modul de practicare a prostituției. Până în luna martie 2025, bărbatul ar fi determinat aceeași victimă (în prezent majoră) să continue activitatea de prostituție atât în Focșani, cât și în alte localități din România, respectiv Călărași, Bacău, Deva, Alba Iulia, unde i-ar fi asigurat transportul cu autoturismul proprietatea personală. În perioada aprilie – noiembrie 2025, bărbatul, de 25 de ani, ar fi transportat două persoane vătămate pe teritoriul Germaniei, obținând importante sume de bani din practicarea prostituției de către acestea. Cercetările efectuate au mai relevat că, în intervalul septembrie 2024 – martie 2025, bărbatul, de 36 de ani, ar fi înlesnit unei victime minore practicarea prostituției, în municipiul Focșani, iar din luna octombrie 2024 și până în luna noiembrie 2025, ar fi determinat o altă persoană vătămată, prin promisiuni de căsătorie și profitând de starea financiară precară a acesteia, să continue activitatea de prostituție atât în România cât și în Austria. Bărbatul ar fi beneficiat de importante sume de bani obținute de cele două victime din activitatea infracțională. La data 4 noiembrie 2025, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea celor doi bărbați. Astăzi, 5 noiembrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

