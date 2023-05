Rezerviștii care nu respectă ordinul de chemare vor fi amendați

Reclama

Centrul militar zonal Vrancea ,,Regele Carol I”, a desfășurat și desfășoară în mod periodic, de mai multe ori pe parcursul unui an calendaristic (de cel puțin de patru ori pe an) activitatea de chemare a rezerviștilor pentru clarificarea situației militare, iar înmânarea ordinelor de chemare a rezerviștilor, cu domiciliul pe raza județului Vrancea, se realizează prin intermediul structurilor specializate ale Ministerul Afacerilor Interne, conform obligațiilor legale ce revin acestor instituții. Această activitate este o atribuție importantă a centrelor militare, care se execută continuu și nu poate fi întreruptă și care, nu este influențată în nici un fel de situația de securitate din proximitatea României.

Deși, Centrul militar zonal Vrancea ,,Regele Carol I” a comunicat transparent, pe diferite căi de comunicare, aducând periodic clarificări privind această activitate, și, preventiv, a aplicat ca sancțiune, pentru neprezentarea la centrul militar și refuzul de a primi ordinul de chemare, doar, ”avertisment”, totuși, s-au identificat situații în care, rezerviștii din evidența centrului militar, nu respectă și nu îndeplinesc această obligație legală, chiar, uneori, au manifestat dezinteres și superficialitate față de demersurile instituției noastre, fapt ce impune aplicarea sancțiunilor contravenționale, prevăzute de lege, pentru nerespectarea obligațiilor militare ce le revin. Drept urmare, în acest sens, din nou, se aduce la cunoștință personalului militar în rezervă, faptul că, refuzul de a primi ordinul de chemare, precum, și neprezentarea la data, ora și locul prevăzute în ordinul de chemare, constituie contravenție, conform art. 80 alin. (1) lit. a) și lit. c) din Legea 446/2006 și se sancționează cu amendă, de la 2 punct la 6 puncte (neprezentarea la data, ora și locul prevăzute în ordinul de chemare), respectiv, cu amendă de la 8 puncte la 16 puncte (refuzul de a primi ordinul de chemare), conform 81 alin. (1) lit. a) și lit. d) din aceleași act normativ. Valoarea unui punct amendă este de 20% din valoarea salariului minim brut pe economie, respectiv 1 punct are valoare de 600 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute mai sus, conform legii, se fac de către ofițerii special desemnați de către comandantul centrului militar. Activitatea de chemare a rezerviștilor pentru clarificarea situației militare s-a executat și în anii precedenți cu aceeași ritmicitate și este determinată de necesitatea efectuării înlocuirilor periodice a personalului militar din rezerva operațională, ocazionată de trecerea acestuia în retragere și are drept scop, întinerirea rezervei operaționale.

Având în vedere cele precizate mai sus, pe această cale, comandantul Centrului militar zonal Vrancea ,,Regele Carol I”, colonelul ȘERBAN Neculai, aduce încă o dată la cunoștința cetățenilor județului Vrancea, că nu sunt motive de îngrijorare, că îi așteptăm cu toată disponibilitatea instituțională la sediul Centrului militar zonal Vrancea ,,Regele Carol I” și că îi asigură de faptul că, această activitate de chemare pentru clarificarea situației militare a rezerviștilor se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în domeniu.

Sursa: CMZ Vrancea

