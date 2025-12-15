S-a finalizat asfaltarea pe strada Aleea Aviatorilor

Reclama

Primăria municipiului Focșani a asfaltat strada Aleea Aviatorilor. Investiția a fost realizată cu fonduri de la bugetul local și prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. ”Continuăm să investim și să modernizăm străzile din orașul nostru. Am asfaltat strada Aleea Aviatorilor, una dintre ultimele străzi de pământ din Municipiul Focșani. Lucrările de asfaltare și modernizare a acestei străzi fac parte dintr-un lot în care au mai fost realizate refacerea străzilor Alecu Sihleanu și fundătura, Maior Gh. Șonțu și fundătura, Aleea Cuza Vodă. În total, reabilităm 33 de străzi din Municipiul Focșani cu finanțare prin PNI „Anghel Saligny””, precizează reprezentanții primăriei. Anul viitor vor începe lucrările de refacere și modernizare a străzilor și parcărilor din Cartierul Bahne, proiect finanțat din bugetul local.

