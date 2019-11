Sa le urmam exemplul! Sute de mii de romanii au votat deja in strainatate

Turul doi al alegerilor prezidentiale a inceput in strainatate inca de vineri. Potrivit Biroului Electoral Central, peste 350 de mii de romanii, aflati in afara tarii si-au votat candidatul preferatul. Cei mai multi stranieri au venit la sectii din Italia, Anglia, Germania si Spania. Fata de primul tur de scrutin, numarul celor veniti la urne este mai mare pana la aceasta ora cu peste o suta de mii. Daca in multe sectii romanii au venit cu copii mici in brate in altele au adus bucate romanesti pentru membrii sectiilor sau au cantat impreuna cu acestia cantece despre dorul de casa. Duminica, la ora 7.00,cand se deschid sectiile, veniti la vot. Sa le urmam exemplul rudelor noastre plecate la munca desparte de to ara. Romane vino si voteaza!

