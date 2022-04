Să nu uităm să fim oameni! O micuță balerină are nevoie de noi toți!

”Dragi prieteni, oameni cunoscuti si necunoscuti, trecem prin momente dificile. Craciunul 2021 a schimbat traiectoria vietii noastre de familie. Alexia noastra scumpa, jucausa, iubitoare si plina de viata a suferit o operatie prin care i-a fost extirpata o tumora ovariana. Am stat cu sufletul la gura in asteptarea unui rezultat optimist , dar se pare ca mai avem de asteptat, de sperat si de cautat ajutor, de implorat ajutorul divin….. Tumora s-a dovedit a fi de tip juvenil o tumora foarte rara (doar 5% dintre tumorile ovariene sunt de acest tip) pentru care tratamentul inca nu este destul de bine studiat in Romania.

Intentia noastra este sa ajungem cu ea pentru investigatii si tratament in Franta, la spitalul Goustave Roussy, un spital specializat in tratarea copiilor si adolescentilor oncologici.

Am initiat demersurile necesare, asteptam definitivarea dosarului de catre medicul curant al Alexiei de la Spitalul Fundeni, ulterior , dosarul va fi depus spre aprobare la casa de asigurari. Nu stim inca un termen de aprobare al dosarului, daca suma va fi decontata total, partial sau dosarul va fi respins. Tratamentul in Franta va dura intre 4 si 6 luni si costa in jur de 130 000 de euro, o suma imposibil de suportat pentru noi. Avem nadejdea ca nu vom intampina multe obstacole si costul tratamentului va fi decontat de statul roman. Chiar si asa, pentru aceasta perioada lunga vom avea nevoie de o suma considerabila ca sa acoperim costurile de cazare , transport si alte cheltuieli neprevazute.

Va scriem pentru ca altfel nu stim cum am putea gasi ajutor, decat impartasindu-va tuturor problema noastra , totodata si speranta ca Alexia va ajunge pe maini bune si va primi tratamentul de care are nevoie.

Cine doreste poate contribui prin donatii in contul: RO90BRDE400SV42357124000- lei

RO25BRDE400SV42367154000- euro

Multumim din suflet! Dumnezeu sa va rasplateasca! Titular cont: Vasilescu Mirela Daniela”