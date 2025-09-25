Sală de sport modernă pentru elevii din Păunești

Elevii din comuna Păunești vor avea la dispoziție o sală de sport modernă pentru orele de educație fizică. Primăria Păunești a luat în primire noul obiectiv, realizat prin Compania Națională de Investiții. De asemenea, administrația locală a accesat un proiect prin PNRR și pentru dotarea a acestei săli de sport astfel că atât profesorii cât și elevii vor avea toate materialele necesare desfășurării orelor de educație fizică. ”Noi aveam construit un teren de sport însă era necesară această sală mai ales pentru perioada rece. Acum copiii au condiții moderne pentru desfășurarea orelor de educație fizică, precum și pentru activități sportive și recreative. Investițiile în educație au reprezentat o prioritate pentru mine ca și primar, pentru că este vorba despre viitorul copiilor noștri”, a precizat primarul comunei Păunești, Gheorghe Popa.

