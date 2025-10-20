Salvează și tu o viață! Campanie de donare de sânge la Spitalul municipal Adjud

Salvează și tu o viață! Campanie de donare de sânge la Spitalul...

Spitalul municipal Adjud organizează o campanie de donare de sânge. ”Fii motivul pentru care cineva zâmbește din nou. Donarea de sânge înseamnă șansa la viață pentru pacienții aflați în situații critice. Fiecare donator devine un sprijin real pentru sistemul medical și pentru cei care luptă în fiecare zi să se vindece. Alătură-te campaniei de donare de sânge organizate pe 22 Octombrie 2025, la Spitalul Municipal Adjud”, anunță organizatorii. Programează-te acum la numărul: 0237 640 777, interior 101.

