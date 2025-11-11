Școala „Anghel Saligny”: „Stop violenței – Start prieteniei”

Reclama

Astăzi, 11.11.2025, la Școala „Anghel Saligny” din Focșani, s-a desfășurat activitatea de conștientizare din cadrul proiectului „Stop violenței – Start prieteniei”, o inițiativă dedicată prevenirii comportamentelor agresive și promovării respectului între elevi. Cu susținerea conducerii instituției de învățământ, respectiv a directorilor prof. Mircea Lazăr și prof. Marius Zaharia, peste 200 de elevi din clasele a V-a și a VI-a din cadrul școlii au învățat cum empatia, comunicarea și prietenia pot înlocui violența și indiferența. La activitate au fost prezenți, de asemenea diriginții claselor prezente prof. Manolache Mirela, prof. Tănase Alexandru, prof. Ciobotaru Cristina, prof. Baiciu Iuliana, prof. Irimia Georgiana, prof. Costache Bogdana, prof. Mocanu Retuța și prof. Turbatu Aneta. Activitatea a fost coordonată de consilierul școlar Stoican Mirela Daniela, având invitați pe com. șef Manolache Monica și insp. Mocanu Monica din cadrul Politiei Județene Vrancea, Biroul de Siguranță Școlară. (sursa: Mirela Stoican, consilier școlar)

Reclama