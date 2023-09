Școala din Bordești va fi dotată cu mobilier, materiale didactice și echipamente

Reclama

Autoritățile locale din comuna Bordești au semnat un nou contract de finanțare, prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale “Învățător Gheorghe Asănache”, comuna Bordești, Județul Vrancea”. ”Suntem convinși că acest proiect va avea un impact definitoriu asupra multor generații de elevi din comuna noastră, creându-le condiții cu adevărat optime de învățare și dezvoltare, sprijinind astfel și cadrele didactice, recompensându-le totodată eforturile și implicarea de care dau dovadă în permanență în creșterea și educarea copiilor noștri. Proiectul finanțat prin PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de 611.666 lei cu TVA. Ca și echipamente digitale vrem să menționăm că sunt incluse: table interactive, sisteme all in one / laptopuri, tablete, imprimante multifuncționale, camere videoconferințe. Mulțumesc pe această cale tuturor celor implicați în acest proiect!”, a anunțat primarul Adrian Gavrilă.

