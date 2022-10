Școala din Răchitașu renovată de BookLand România

Reclama

Școala Gimnazială din Răchitașu, comuna Andreiașu de Jos va fi renovată de BookLand România. Mai multe societăți comerciale și-au dat mâna și au sprijinit proiectul asociației. ”Acum Ș𝐜𝐨𝐚𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥ă 𝐑ă𝐜𝐡𝐢𝐭𝐚ș𝐮 (jud Vrancea) are scândura vrânceană, de calitate, cumparată de 𝐏𝐫𝐢𝐦ă𝐫𝐢𝐚 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐢𝐚ș𝐮 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐬 pe tot sageacul. Iar după ce am lipit polistirenul de la Austrotherm Romania și Gilcom International Trading cu adeziv tot de la #Gilcom, l-am fixat cu ciuperci și plasă fibră sticlă de la Masterplast Romania . Iar apoi am trecut la tencuit cu tinci și liant tenco de la 𝐋𝐮𝐩𝐢𝐧𝐢𝐜𝐨𝐦 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. Hai că în curând vă arătăm școala plină de culoare!