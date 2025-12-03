Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani: „Să fim mai buni și să credem în minuni!”,

Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani: „Să fim mai buni și să credem...

Reclama

de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani, a colaborat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, în cadrul proiectului extracurricular „Să fim mai buni și să credem în minuni!”, ediția a III-a, coordonat de prof. înv. primar Buzatu Liliana și Samoilă-Sava Adina.

La această activitate au participat peste 800 elevi ai școlii și a constat în donarea de alimente (dulciuri, sucuri, fructe) persoanelor cu dizabilități aflate în structurile DGASPC Vrancea, ceea ce reprezintă un prilej și o șansă, în același timp, pentru a susține participarea și reușita celor aflati în risc de excluziune, pentru a fi solidari cu cei vulnerabili și de a ne asuma efortul construirii unei vieți fără bariere.

Prin participarea și energia celor implicați s-a demonstrat încă o dată că adevărata incluziune se construiește împreună.

Acțiunea școlii a adus valoare, inspirație și un profund sentiment de solidaritate acestei zile speciale. Speram ca astfel de contexte să aducă oportunitati care să sprijine o societate mai accesibilă și mai echitabilă pentru toți.

Membri participanți: Zaharia Marius, Buzatu Liliana, Samoilă-Sava Adina, Dima Marinela, Dima Silvia, Baciu Ionelia, Badașcă Loredana, Rusu Mirela, Vucmanovici Rodica, Sandu Monica, Zaharia Mirela, Trofin Ionela, Terțiu Veronica, Bîrleanu Mirela, Țecu Maria, Stavăr – Oprișan Mihaela, Tudoroiu Sanda, Bolovan Roxana, Vasile Ana-Maria, Tudorache Mădălina, Năstasă Mioara, Stoican Mirela, Ionescu Cristina, Ciobotaru Cristina, Irimiea Elena Georgiana, Selea Mirela, Manole Elena, Tănase Alexandru, Olteanu Florentina, Manu Ionuț, Turturică Nicoleta, Rusu Ana-Maria, Costache Bogdana, Turbatu Aneta, Antonescu Daniela Paula, Ciobotaru Maria, Iacob Daniel.

Similare