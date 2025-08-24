Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” pregătită pentru începerea noului an școlar

Reclama

Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” din Focșani își deschide cu porțile pentru noul an școlar 2025-2026. După o vară în care s-a lucrat de zor la curățenie, dezinfecție dar și noi dotări, anul acesta vine și cu noutăți. Conducerea unității școlare a reușit amenajarea unui teren de sport cu gazon natural dar și crearea unui spațiu prietenos în curtea școlii. ”Prin Programul ”Săptămâna Verde” am reușit să obținem suma de 40 de mii lei, bani cu care am modernizat parcul școlii. Am plantat arbori și flori, s-au făcut alei senzoriale, am refăcut zona verde pentru ca elevii noștri să aibă un spațiu recreere modern și curat. Și la biblioteca școlară, care este printre cele mai moderne din țară, au fost aduse cărți noi care abia așteaptă să fie cititei de școlarii noștri”, a precizat profesorul Mircea Lazăr, directorul Școlii Gimnazială ”Anghel Saligny”. Unitatea școlară este una dintre cele mai moderne din oraș, cu dotări de top și performanțe pe măsură.

Reclama