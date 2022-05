Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene: Portretul unui elev de succes din Vrancea

Posted by Informatia Vranceana

„Am devenit inginer în anul 2017, în urma finalizării studiilor de licență din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică -UPB, am continuat studiile superioare de masterat la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, iar în prezent sunt elev la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”. Pasiunea pentru armată mi-a fost inspirată de către străbunicul meu, fost veteran de război, care adesea îmi povestea, cu trăire autentică, despre amintirile lui din acele timpuri istorice. Un exemplu demn de urmat. Această pasiune mi-a aprins dorința de cunoaștere și de implicare întru-un domeniu puțin cunoscut, dar plin de oportunități. Am optat pentru armele motoare de aviație și radiolocație, intrând la cea din urmă și pot spune că am întâlnit aici o nouă abordare a lucrurilor, echipă fiind cuvântul cheie pentru orice activitate din cadrul programului de școlarizare.”