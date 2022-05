Se modernizează zona ”Dealu Moșului” din Soveja

Lucrăm la proiectare pentru reparații la drumul care duce spre zona „Dealul Moșului”, drum pe care dorim să îl reabilităm în cel mai scurt timp posibil. În acest proiect avem sistematizarea și regularizarea albiei pârâului Ghilbeiu și întărirea malurilor, având în vederea că inundațiile din 2018 au rupt podul care făcea legătura cu câteva gospodării.

Am purtat discuții concrete pe acest proiect cu reprezentații Sistemului de Gospodărire a Apelor, dar și cu cei ai firmei de proiectare și am concluzionat că cea mai bună variantă este să începem lucrările de reabilitare la acest drum, care va fi calea de acces către gospodării dar și pentru zona „Dealul Moșului”. De asemenea, am trecut și la proiectarea zonelor care au nevoie de infrastructură de utilități publice, zone care au rămas încă neacoperite. Suntem în plin proces de extindere și reconfigurare a infrastructurii de utilități publice, apoi vom accelera finalizarea sistemului de distribuției a apei.

Sursa: Primăria Soveja

