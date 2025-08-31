Servicii de îngrijire la domiciliu pentru bunicii singuri din Nistorești

Reclama

Localitatea Nistorești este printre primele din Vrancea care a accesat două proiecte importante pentru bătrânii singuri din localitate. Cu ajutorul fondurilor europene, conducerea primăriei reușește să vină în ajutorul persoanelor vârstnice care nu mai au pe nimeni. De la asistență medicală la cumpărături, persoanele angajate pentru aceste servicii le oferă celor aflați în nevoie tot sprijinul de care au nevoie. ”Sunt două proiecte ce se vor derula pe o perioadă de 3 ani de zile. Au fost angajate persoane cu experiență, care au urmat cursuri de specialitate și care le oferă acestor vârstnici tot sprijinul. Nu ne-am oprit doar la activitățile medicale sau sociale ci am mai mers mai departe și încercăm să îi reintegrăm în comunitate, să socializeze să participe la activități culturale. Sunt bunicii noștri și îi prețuim” a declarat primarul comunei Nistorești Teodor Dobre. Cu multă muncă și perseverență, edilul localității a reușit să pună pe masa guvernanților proiecte importante de care locuitorii Nistoreștiului au nevoie.

