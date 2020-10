Șobolani și dărâmături, 4 ani de incompetență a administrației Misăilă-PSD în zona SUD

Zona Monte Carlo, din cartierul SUD arată ca după un bombardament. Deși au trecut mai bine de 3 ani de la incendiul devastator, administrația PSD nu a făcut nimic să reconstruiască zona.

A fost unul dintre cele mai mari incendii înregistrate vreodată în Focșani, iar imaginile dezastrului de atunci și a intervenției fără precedent au făcut înconjurul țării. Incendiul a fost o cutie a Pandorei care, odată deschisă, a scos la iveală o serie de abuzuri comise de administrația PSD a orașului. A ieșit la suprafață cum proprietarul pensiunii a primit o autorizație de construcție care, legal, nu putea fi emisă, pe vremea primarului PSD Decebal Bacinshi, dar a scos în prim-plan și cum generația următoare, Cristi Misăilă, tot primar PSD, promite și… cam atât. Incendiul produs la pensiunea Monte Carlo a produs pagube însemnate și la mai multe scări de bloc din vecinătate, două dintre ele, din imediata apropiere, fiind puternic afectate. Cristi Valentin Misăilă le-a promis oamenilor că vor fi ajutați. Primarul PSD a spus că locatarii ale căror apartamente au fost afectate vor primi sprijin, blocurile vor fi reabilitate și vor avea fațade noi, iar acoperișurile vor fi reparate. Suntem în toamna lui 2020 și nimic din toate acestea nu s-a întâmplat.

ând au văzut că timpul trece, primarul PSD nu face nimic, iar oamenii sunt tot mai disperați, consilierii PNL din Consiliul Local Focșani au inițiat un proiect de de hotărâre, prin care administrația locală să aloce bani din fondul de rezervă bugetară pentru reabilitarea fațadelor blocurilor A 3 și A 4, cele mai afectate în urma incendiului care a mistuit pensiunea. Proiectul a fost respins de majoritatea PSD din Consiliul Local Foicșani, iar locatarii au rămas cu buza umflată!

“Oamenii sunt foarte dezamăgiți. Au trecut, iată, mai bine de 3 ani de la incendiul care le-a distrus apartamentele. Primăria le-a promis atunci, prin vocea lui Cristi Misăilă, că vor fi ajutați să-și repare stricăciunile, vor primi sprijin, materiale de construcție. Nici până în ziua de azi nu au primit sprijinul promis. Noi, consilierii Partidului Național Liberal, am inițiat un proiect de hotărâre pentru oamenii aceia, dar PSD și Misăilă nici nu au vrut să țină cont de el. Pur și simplu nu le-a păsat de suferința oamenilor. Noi eram minoritari, așa că nu am avut ce face, decât să acceptăm decizia majorității PSD. Sper ca pe 27 septembrie focșănenii să se gândească la faptul că orașul are nevoie de o administrație liberală, să îl voteze pe Ion Ștefan primar și să-i dea o majoritate PNL în Consiliul Local, pentru a putea implementa proiecte reale în Focșani. Iar una dintre prioritățile noastre va fi să îi ajutăm pe acești oameni, de la blocurile Monte Carlo, unde acum e un focar de infecție și un pericol pentru sănătatea publică”, a declarat Nicu Tănase, liderul de grup al consilierilor municipali PNL și candidat pentru un nou mandat în Consiliul Local Focșani din partea Partidului Național Liberal. Liberalii spun că refacerea zonei va fi o prioritate în momentul în care echipa PNL va ajunge la primărie, în condițiile în care, la atâția ani de la incendiu, problemele nu doar că nu s-au rezolvat, ci s-au agravat. Ruinele pensiunii și blocurile distruse de incendiu sunt o pată pe obrazul orașului, imaginea deplorabilă a zonei fiind vizibilă pentru toți. Și mai grav este însă că zona a devenit, în ultima vreme, raiul oamenilor fără adăpost și un focar de infecție. Locuitorii din zonă s-au plâns în nenumărate rânduri că au fost invadați de șobolani, dar nimeni nu a luat nici o măsură. Iar în tot acest timp, administrația PSD nu a făcut absolut nimic pentru cetățenii săi! Focșaniul are nevoie de viziune, de conducători cărora le pasă de cetățenii săi, de o administrație implicată și aplecată către nevoile cetățenilor. Pe 27 septemnbrie, e vremea ca PSD și reprezentanții săi, care promit și nu se țin de cuvânt, să ajungă la lada de gunoi a istoriei. Focșaniul și Vrancea au nevoie de administrație liberală! (Material realizat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL, la comanda PNL Vrancea, cod mandatar financiar 21200012)

