Șoferi drogați prinși la volan de polițiști

La data de 28 spre 29 iulie și 29 spre 30 iulie a.c., în intervalul orar 23.00 – 05.00, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea, Biroului Rutier Focșani și formațiunile rutiere au acționat pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor rutiere, în special a celor produse pe fondul conducerii sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive și a celor produse pe fondul vitezei excesive.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 73 sancțiuni contravenționale, dintre care 22 pentru nerespectarea regimului legal de viteză pe drumurile publice, 1 pentru conducere sub influența alcoolului, iar restul pentru alte abateri.

De asemenea, au fost retrase 6 certificate de înmatriculare și au fost reținute 4 permise de conducere, dintre care 3 pentru nerespectarea regimului legal de viteză pe drumurile publice și 1 pentru conducere sub influența alcoolului.

Polițiștii au constatat 2 infracțiuni la regimul rutier (1 pentru conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere și 1 pentru conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive) .

Exemple:

La data 29 iulie a.c., ora 02:52, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au oprit în trafic un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din localitate, iar în urma testării cu aparatul Drugtest, acesta a indicat prezența cocainei.

Cel în cauză a fost condus la Spitalul Municipal Adjud unde i s-au prelevat mostre biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 30 iulie a.c., ora 00.40, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au depistat o femeie de 21 ani, din Odobești, în timp ce conducea un autoturism în municipiul Focșani, deși avea acest drept suspendat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul sâvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Sursa: IPJ Vrancea

