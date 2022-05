Soveja: Colectezi gunoiul selectiv și ești răsplătit cu o sumă de bani!

Lansăm o nouă campanie de ecologizare a comunei și încurajăm colectarea selectivă și recuperarea deșeurilor reciclabile. Astăzi am avut întâlnire cu agenții economici din Soveja, în cadrul căreia am discutat despre curățenia de primăvară și despre campania de strângere a deșeurilor reciclabile din toată localitatea.

Dacă până acum nu am sancționat aruncarea ilegală a gunoaielor, iată că de acum încolo vom aplica sancțiuni celor care vor lăsa deșeurile la voia întâmplării. Pentru a încuraja colectarea selectivă, am decis stabilirea unui buget de recompense financiare cu care vor fi răsplătiți toți cei care vor aduna deșeurile reciclabile, începând de la pet-uri, plastic, carton, metal sau sticlă. Astfel, vom achiziționa saci care vor putea fi ridicați de la sediul primăriei, iar pentru orice sac cu reciclabile adus plin, înapoi, oamenii vor primi bani. Le mulțumesc agenților economici din Soveja pentru implicare și că au fost receptivi la propunerile noastre. Tot azi am început și montarea plăcuțelor cu numele și numărul străzilor și a gospodăriilor atribuite prin nomenclatorul stradal. Dacă vremea ne va permite, până la sfârșitul săptămânii vom finaliza toată localitatea.

Sursa: Primăria Soveja

