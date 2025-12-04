Spitalul județean angajează șef serviciu achiziții

Reclama

Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani a scos la concurs un post de șef serviciu achiziții. Depunerea dosarelor de concurs are loc în perioada 28.11.2025-12.12.2025, șa sediul instituției. Candidații trebuie să aibă 2 ani vechime în specialitatea postului (studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta -stiinte economice, stiinte juridice, stiinte administrative), experiență minim 2 ani vechime în funcții cu atribuții în domeniul achizitiilor, aprovizionarii si contractarii;

-dovada absolvirii unui curs autorizat de calificare in domeniul achizitiilor publice(expert achizitii publice) dar și diploma de absolvire curs privind cunoasterea programelor din pachetul Microsoft Office. Relații suplimentare detaliate privind anuntul complet, atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs se vor regasi pe site-ul instituției: www.spitalvn.ro(informatii de interes public)

Reclama