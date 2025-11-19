Sprijin gratuit pentru copiii cu dizabilități din Vrancea, în cel mai modern centru comunitar din regiune

Sprijin gratuit pentru copiii cu dizabilități din Vrancea, în cel mai modern...

În Vrancea, am realizat unul dintre cele mai moderne și primitoare centre din România dedicate copiilor cu dizabilități, familiilor și întregii comunități. La Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilități din Crângul Petrești, reabilitat și modernizat de Consiliul Județean și aflat sub coordonarea DGASPC Vrancea, fiecare pas înainte al unui copil este o reușită care ne bucură pe toți, iar fiecare familie găsește sprijin, înțelegere și încredere.

În prezent, în acest centru integrat modern, peste 150 de copii și tineri din întreg județul, dar și părinții lor, beneficiază gratuit de terapii specializate, precum:

psihoterapie și consiliere psihologică,

logopedie,

kinetoterapie și masaj terapeutic,

terapie de integrare senzorială,

terapie comportamentală,

art-terapie și terapie ocupațională,

educație specializată și învățare structurată (inclusiv Metoda TEACCH)

terapia 3C (Conștientizare, Comunicare, Conectare)

evaluare și intervenție complexă adaptată fiecărui copil.

Activitatea centrului este susținută de o echipă de 35 de specialiști cu o experiență vastă – psihologi, terapeuți, logopezi, kinetoterapeuți, educatori și personal de sprijin – dedicați recuperării și integrării copiilor cu dizabilități. Fiecare progres reprezintă un pas important pentru copii și o sursă de speranță pentru familiile lor.

Pentru părinții care locuiesc în zone îndepărtate ale județului, centrul pune la dispoziție spații de găzduire temporară, facilitând astfel accesul la evaluare și terapii intensive.

Înscrieri și informații

Persoanele interesate pot solicita informații sau pot înscrie copiii la numărul de telefon 0237/626.766 sau direct la sediul centrului, situat pe Strada Muzeului nr. 1, Petrești, de luni până vineri, între orele 08:00–16:00. Înscrierile se realizează transparent, pe baza unei liste de așteptare.

”Consiliul Județean Vrancea reafirmă angajamentul de a dezvolta servicii sociale moderne, accesibile și incluzive, astfel încât fiecare copil să aibă o șansă reală la recuperare și o viață mai bună, iar părinții să simtă sprijin și încredere din partea comunității.” – Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea