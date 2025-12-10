Stadiu avansat al lucrărilor de modernizare pe DJ 204E Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga

Stadiu avansat al lucrărilor de modernizare pe DJ 204E Mirceștii Noi –...

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 204E, pe sectorul Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga – DN 24, cu o lungime totală de 18 km, înregistrează un progres vizibil. Pe 14 km a fost deja așternut primul strat de asfalt (binderul), iar intervențiile continuă pe toate tronsoanele.

În zona intravilan și extravilan Doaga, până la intersecția cu DN24, stratul de binder a fost finalizat integral, iar echipele execută lucrări la amenajarea intersecției și pregătirea pentru etapele următoare.

Pe sectorul Ciușlea – Străjescu (2,6 km) binderul este turnat, se lucrează la accese în proprietăți, șanțuri betonate și podețe transversale, iar terenul este pregătit pentru stratul de uzură, ce va fi aplicat în sezonul cald.În Mircești, continuă așternerea stratului de balast și piatră spartă. De asemenea, lucrările la podul peste râul Putna din Mircești includ amenajarea și decolmatarea albiei, iar la podul din Ciușlea, peste Putna Seacă, se execută lucrări de fundație.

Proiectul integrează și elemente moderne de infrastructură: rigole, trotuare, șanțuri, perdea forestieră, stații de încărcare pentru vehicule electrice și platforme de cântărire pentru vehicule de mare tonaj, contribuind la creșterea siguranței și eficienței transportului în zonă.

„Modernizarea DJ 204E este una dintre investițiile importante pe care le derulăm în vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere din județ. Lucrările avansează într-un ritm foarte bun, iar beneficiile vor fi resimțite direct de comunitățile din Vânători și Garoafa, dar și de mediul economic local. Continuăm să investim consecvent în drumuri sigure, moderne și durabile, cu sprijinul fondurilor europene.”, a declarat președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici.

Proiectul, în valoare de peste 130 milioane lei, este finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027 și va deservi 22.370 de locuitori ai zonei.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea