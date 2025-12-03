Strat proiectare pentru drumul expres Focșani-Brăila. Proiectul fostului ministrul Ion Ștefan va asigura legătura cu A7

Reclama

Un nou mare proiect de infrastructură marca ”Ion Ștefan” a demarat zilele acestea. Faza de proiectare a Drumului Expres Focșani – Brăila a început în timp ce lucrările de execuție vor începe în vara anului viitor potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Drumul Expres Focșani – Brăila are o lungime de 73,5 kilometri, asigură legătura între Autostrada Moldovei A7 – Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila – Galați, Tulcea și Constanța. Finanțarea proiectului urmează să fie asigurată din fonduri europene nerambursabile și de la Bugetul de Stat. Durata de realizare este de 42 de luni, din care 6 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări.

Pe traseul din județele Vrancea și Brăila sunt prevăzute:

57 de structuri (poduri/viaducte)

șase noduri rutiere (Nodul Focșani-intersecție A7, Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul rutier Brăila -intersecție Drum Expres Buzău – Brăila).

două parcări de scurtă durată și un spațiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie și spațiu pentru comerț/alimentație publică.

Drumul Expres Focșani – Brăila, cu o lungime de 73,5 kilometri, va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploiești – Pașcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați (DEx 6), Tulcea și Constanța, urmând să devină cel mai lung drum de mare viteză din România construit în cadrul unui singur contract.